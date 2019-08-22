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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Büyükelçi Hernandez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - ANKARA Haberi

Büyükelçi Hernandez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - ANKARA Haberi

- Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Raul Salavaria Hernandez'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunması - Hernandez'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdim etmesi - Hatıra fotoğrafı çekimiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü - Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Raul Salavaria Hernandez, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunduANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Raul Salavaria Hernandez'i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Büyükelçi Hernandez, Erdoğan'a güven mektubu sundu.Hernandez'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Hatıra Fotoğrafı Aria Çekim 

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