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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Büyükelçi eşleri kırlent tasarladı - ANKARA

Büyükelçi eşleri kırlent tasarladı - ANKARA

- Atakule'de düzenlenen etkinliğe katılanlar davetlilerden detaylar - Dikiş makinelerinden görüntüler - Büyükelçi eşlerinin kırlent işlemesi - Romanya'nın Ankara Büyükelçisinin eşi Lavinia Ochea'ın kırlent işlemesi ve açıklamaları - Modacı Hakan Akkaya'nın açıklamaları - UNICEF Türkiye Milli Komitesi Başkan Danışmanı Alanor Olalı açıklama - Toplu fotoğraf çekimiBüyükelçi eşleri kırlent tasarladı - Büyükelçi eşleri, Atakule'de kız çocukları için düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında kırlent işlediANKARA (AA) - Büyükelçi eşleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kız çocukları için düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında kırlent tasarladı.Atakule'de düzenlenen etkinliğe, Çekya, Güney Afrika, İsviçre, Moğolistan, Romanya, Panama ve Ukrayna büyükelçilerinin eşleri katıldı.
Etkinliğe, Çekya ve Güney Afrika büyükelçileri de iştirak etti.Modacı Hakan Akkaya eşliğinde dikiş makinesi başına oturan büyükelçi eşlerinin hazırladığı kırlentler, 15 - 25 Mart'ta Atakule'de sergilenecek. Sergi süresince gerçekleştirilecek "sessiz müzayededen" elde edilen gelir, kız çocuklarının geleceği için Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) bağışlanacak.Atakule'nin, Chakra ve Singer markaları iş birliğinde düzenlediği sosyal sorumluluk projesi "Yarınına Arka Çık" sloganıyla gerçekleştiriliyor.UNICEF Türkiye Milli Komitesi Başkan Danışmanı Alanor Olalı, UNICEF olarak kendilerini çocuk haklarının en büyük savunucusu olarak gördüklerini belirterek, orta öğretimde özellikle kız çocuklarının okuldan ayrılmasının önüne geçmeye çalıştıklarını ifade etti.
Kampanyanın farkındalık açısından çok önemli olduğunu dile getiren Olalı, sonuçları heyecanla beklediklerini söyledi.

Modacı Hakan Akkaya da büyükelçi eşlerine tasarımları için kendilerini en iyi ifade edebilecekleri bir konuda yoğunlaşmalarını önererek, "Ben de ilk kez kırlent tasarlayacağım. İnşallah çok güzel bir toplama ulaşırız. Proje gayet iyi gidiyor. Bu tarz projelerin daha büyüklerini de yaparak daha çok insana fayda sağlayabiliriz." diye konuştu.
Romanya'nın Ankara Büyükelçisinin eşi Lavinia Ochea da ilk kez bu tarz bir kampanyanın içerisinde yer aldığını belirtti.
Ochea, şunları kaydetti:"Eğer bu tarz el işleriyle daha önce uğraşmadıysanız biraz zor olabiliyor. Kendi tasarımımda hayattan, doğadan ve Romanya'nın geleneksel motiflerinden esinlendim. UNICEF'le böyle bir yardım projesinin içinde bulunduğum için oldukça heyecanlıyım. Ankara 'da mümkün olduğunca bu tarz etkinliklere dahil olmaya çalışıyoruz. Türkiye'de yalnızca resepsiyonlara katılarak ülkemizi temsil etmek değil, yardıma muhtaç insanlar için bir farkındalık yaratmak ve bunları gelecekte hatırlamak istiyoruz."

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