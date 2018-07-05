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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Büyükçekmece'de öldürülen şahsın, katillerinden kaçış anı kamerada

Büyükçekmece'de öldürülen şahsın, katillerinden kaçış anı kamerada

Güvenlik kamerası görüntüleri

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Kaçış Irak 

-Zanlıların çıkış görüntüleri
-Detaylar

( İSTANBUL )- Büyükçekmece’de yol kenarında cesedi bulunan şahıs soruşturmasında 4 kişi göz altına alındı İSTANBUL

- Büyükçekmece’de yol kenarında bulunan ceset soruşturması kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. İddiaya göre Evli kadınla yaşadığı ilişki sonrası öldürülen kişinin katillerinden kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 23 Mayıs 2018 saat 09.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, evli olan Hatice K. ile ilişki yaşamaya başlayan Sercan Burgu, kavga ettiği Hatice K’nın görüntülerini kocası Mahmut K’ya gönderdi. Mahmut K ile Hatice K. olay sonrası ayrı yaşamaya başladı.
Ancak Burgu, daha sonra Mahmut K. ve kızlarını rahatsız etmeye başladı.
Mahmut K'nın kızlarının okul çıkışında önünü kesen Burgu, Kızlara "Annenizi kaçırdığım gibi sizi de kaçıracağım" diyerek tehditte bulundu. Kızlarından durumu öğrenen Mahmut K, arkadaşlarıyla birlikte Burgu’nun yanına gitti. Burada çıkan tartıma sonrası Mahmut K. ve arkadaşları Burgu'yu kaçırarak öldürdü. Öldürülen Burgu'nun cesedi Kumburgaz gişeleri yanındaki boş alana atıldı. Olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis zanlıları tespit etti. Soruşturma sonrası 4 şüpheli gözaltına alınırken 1 kişi serbest bırakıldı. Mahmut K'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sercan Burgu’nun kaçış anı kameralara yansıdı Sercan Burgu'nun zanlılardan saklanması ve kaçışı anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde Burgu'nun peşinden koşan bir zanlının bir süre sonra geri dönerek kaçması görülüyor. ( HK-
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