Büyükçekemece'de ‘1001’ zeytin ağacı fidanı dikildi

-Dikimden görüntü

-Çocuklar röp

-Başkan röp

-Plaket takdimi



( İSTANBUL )- Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'den basın mensuplarına zeytin ağacı dikimi daveti İSTANBUL



- Büyükçekmece’de yapılan toprak tahlilleri sonucunda zeytin ağacının yetişebileceği sonucuna varılmasıyla birlikte Büyükçekmece Belediyesi kolları sıvadı. ‘1001’ zeytin ağacı fidanı dikiminin ilk adımı miniklerle birlikte atıldı. Büyükçekmece Belediyesi, ‘Dünya Çevre Günü’ etkinlikleri kapsamında ‘1001’ adet zeytin ağacı fidanı dikti. Büyükçekmece’de yapılan toprak tahlilleri sonucunda zeytin ağacının yetişebileceği sonucuna varıldı. Daha sonra kolları sıvayan belediye, ‘1001’ zeytin ağacı fidanı dikiminin ilk adımını miniklerle birlikte gerçekleştirdi. Mimaroba’da gerçekleştirilen dikimde, yüzlerce çocuk minik elleriyle toprağı kazarak ilk fidanlarını dikti. Programda, ilçede en çok atık pil, atık yağ, ambalaj atığı ve elektronik atık toplayan kuruluşlara teşekkür plaketleri takdim edildi. Büyükçekmece’nin zeytinlikleriyle anılmasını istediğini aktaran Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, hayat, barış ve sevginin zeytin dalında yattığı mesajını verdi. Ayrıca Akgün, Kasım ayının başında basın mensuplarına özel zeytin ağacı dikileceğini söyledi.



“Büyükçekmece’de zeytin ağacının çok rahat yetişeceğini tespit ettik” Büyükçekmece’nin toprağında zeytin ağacının yetişebileceğini dile getiren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “42 yıllık belediyecilik hayatımda en güzel faaliyetlerimizden birisini yapıyoruz. Toprağımızın tahlilini yaptırdık ve Büyükçekmece’de zeytin ağacının çok rahat yetişeceğini tespit ettik. Halk, Büyükçekmece’yi zeytinlikleriyle de ansın, gelecek nesiller bu zeytinliklerden istifade etsin diye bu projeyi başlattık. Bugünkü faaliyetimiz bu. Hayat, barış, sevgi. Bunların hepsi zeytin ağacının dalında yatıyor” dedi.

“Büyükçekmece’de binlerce medya mensubuyla zeytin ağaçlarını dikeceğiz” Dikim mevsiminde her medya çalışanında bir dikili ağacı olacağını aktaran Akgün, “Eylül, Ekim ve Kasım ayları dikim mevsiminde ayrıca tamamıyla medyada çalışanların; en üstten en alta kadar bütün medya mensuplarının ‘bu dünyada benim de bir zeytin ağacım var’ diyebilmeleri için onlara tahsis edilecek. Daveti bugünden yapıyorum. Kasım ayı başlarında Büyükçekmece’de çok büyük bir alanda binlerce medya mensubuyla zeytin ağaçlarını dikeceğiz” ifadelerini kullandı. “Daha iyi bir çevre bizim sağlığımız için çok önemli” Zeytin fidanı dikmeye gelen minik Rüzgar Mas, “Fidan dikiyoruz. Kazıp, biçiyoruz. Doğayı kirletmeyelim” diye konuştu.

Ağaçlar ile daha çok oksijen aldığımızı söyleyen minik Nilay Özdemir, “Ağaçları diktiğimizde oksijen veriyor. Ve nefes alıyoruz daha güzel bir hayat oluyor” şeklinde konuştu.

Daha iyi bir çevrenin önemine değinen Bora Balcıoğlu da, “Buradan bin bir tane zeytin ağacı dikiyoruz. Doğaya katkıda bulunup çevreyi güzelleştiriyoruz. Daha iyi bir çevre bizim sağlığımız için çok önemli” dedi.



