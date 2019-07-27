Büyükanıt, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi - İZMİR
- Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi - Adnan Menderes Havalimanından genel görüntü - Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt'ı taşıyan ambulanstan görüntülerEski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı - Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan Büyükanıt, Söke Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı - Büyükanıt'ın buradaki tedavisinin ardından ambulans uçakla İstanbul'a sevk edileceği öğrenildiAYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, Kuşadası'ndaki yazlığında rahatsızlanan Büyükanıt, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.Burada acil serviste tedavi altına alınan Büyükanıt'ın, ambulans uçakla Adnan Menderes Havalimanından, İstanbul'a sevk edileceği öğrenildi.
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