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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Büyükada’da fayton kullanımı durduruldu

Büyükada’da fayton kullanımı durduruldu

Faytoncu

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( İSTANBUL )- Büyükada’ya çevik polis ekipleri sevk edildi İSTANBUL

- Adalar’da atların faytonlara koşulmasının 3 ay süreyle durdurulmasının ardından, faytoncular Büyükada meydanında toplanarak duruma tepki gösterdi. Büyükada’ya sevk edilen çevik kuvvet polisleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada, Adalar’da atların faytonlara koşulmasının 3 ay süreyle durdurulduğu belirtilmişti. Açıklamanın ardından Adalar’da atlı faytonlar kullanımı durduruldu. Fayton sahipleri ise Büyükada meydanında faytonların bulunduğu bölgede toplanarak duruma tepki gösterdi. Büyükada’ya sevk edilen çok sayıda çevik kuvvet polisi ise bölgede güvenlik önlemleri aldı. Duruma tepki gösteren faytoncu Volkan Kılıç, “Ben 3 ay boyunca evime çoluğuma çocuğuma kim bakacak. Ben bu işin artık uzmanıyım, başka işe gidemiyorum. Burada rutin kontrol. 6 ayda bir atları teste tutarlar, insana geçecek hastalık varsa eğer öldürüyorlar. Tedavi altına alıyorlar, bize bu ilaçları alın diyorlar” dedi.

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