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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Büyükada’da fayton alanlarında temizlik devam ediyor

Büyükada’da fayton alanlarında temizlik devam ediyor

Çalışmalardan detay görüntü

( İSTANBUL -EK) İSTANBUL

Güzergah Fayton Toplantı Dezenfeksiyon 


- Büyükada’da ‘Ruam’ hastalığı tespit edilen 81 atın itlaf edilmesi ve 3 ay süreyle faytonlara at sürülmesinin durdurulması kararının ardından, boşatılarak temizlik çalışmalarına başlanan fayton bekleme alanları ve fayton park alanlarında çalışmalar devam ediyor. İstanbul Valiliği, Mahalli Çevre Kurulu toplantısında, ‘Ruam hastalığının etkileri olan bakterilerin uygun ortamda uzun yıllar varlığını sürdürdüğünden Büyük Ada Aya Nikola Mevkiinde bulunan İSPARK ahırlarının, faytonların, durakların ve geçtiği güzergâhların temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Adalar İlçe Belediye Başkanlığı tarafından 3 gün ara ile üç ay süre zarfında periyodik olarak yapılmasına’ dair karar almıştı. Kararın ardından faytonların bulunduğu meydanın boşaltılmasıyla birlikte, İSTAÇ görevlileri, meydanda, atların geçiş güzergahlarında ve İSPARK’a ait ahırlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.
Fayton bekleme alanları ile ve fayton parklarında yapılan temizlik çalışmaları devam ediyor.
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