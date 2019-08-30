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30 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü - Deniz altında Türk bayrağı açıldı - MUĞLA

Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü - Deniz altında Türk bayrağı açıldı - MUĞLA

- Su altında Türk bayrağı açılması - Dalış eğitmeni Önder Dikaş'ın konuşmasıBüyük Zafer'in 97. yıl dönümü - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde deniz dibinde Türk bayrağı açıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle denize dalan dalgıçlar, Türk bayrağı açtı.İlçedeki bir dalış merkezinden 7 dalgıç, Dalyan Koyu açıklarında dalış yaptı. Yaklaşık 5 metre derinlikte gerçekleştirilen etkinlikte, Türk bayrağı açıldı. Bir dalgıç ise "Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar. 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun" yazılı döviz taşıdı. Dalgıçların gösterisi sırasında geçen balıklar, güzel görüntü oluşturdu.Dalış eğitmeni Önder Diktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla su altında gerçekleştirdikleri etkinliğin görselliğiyle öne çıktığını ifade etti.
Dikta, "Su altına indirdiğimiz 4 bayrakla kutlama töreni yaptık. Biz de 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı bu şekilde kutladık. Bu gibi farklı etkinliklerle aynı zamanda dalış turizmine de katkı sunmaya çalışıyoruz." dedi.

Dalış Turizmi 

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