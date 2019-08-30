Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü - BİNGÖL

- Tören alanından görüntüler - Çelenklerin anıta sunulması - Binbaşı Hasan Özgürbüz'ün konuşmasıBüyük Zafer'in 97. yıl dönümüBİNGÖL (AA) - Bingöl 'ün Karlıova ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu.Törene, Vali Yardımcısı Yusuf Gemici, Belediye Başkanı Veysi Bingöl , İlçe Emniyet Müdürü Celalettin Cenk Katırcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanlığında Binbaşı Eray Çakır, kurumlar ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Program, Vali Yardımcısı Gemici'nin Kaymakamlık makamında tebrikleri kabulü ile sona erdi.
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