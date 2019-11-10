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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - TEKİRDAĞ

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - TEKİRDAĞ

- Törenden genle ve detaylar - Siren sesi ile saygı duruşuna geçen vatandaşlardan genel görüntü - Tekirdağ TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da da Tarihi Valilik Binası önünde düzenlenen törende, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanoğlu ve siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saygı duruşu sırasında bazı otomobil sürücüleri ile yoldan geçen vatandaşlar saygı duruşuna katıldı.
Programa, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, AK Parti Milletvekili Çiğdem Koncagül, İYİ Parti Milletvekili Enez Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç ve vatandaşlar katıldı.
Anma töreni Yahya Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlen programla devam etti.

Saygı Duruşu İlham Siyasi Parti Sivil Toplum 

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