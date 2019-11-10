Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - MANİSA

- Kula'da Kent Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunulması - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması - Jeopark Orta Okulu öğrencilerinin gösterisiMANİSA - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Kula ilçesinde tören düzenlendi. Törende Jeopark Orta Okulu öğrencileri, Kent Meydanındaki Atatürk Anıtının önünde gösteri yaptı.
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