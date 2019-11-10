Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - KAYSERİ

- Kayseri Cumhuriyet Meyda'nındaki anma törenine katılanlar - Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın çelenk bırakması - Saygı duruşu - İstiklal Marşının okunmasıKAYSERİ (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Kayseri 'de, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, askeri erkan, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve bayrak yarıya indirildi.
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