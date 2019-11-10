Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü - İSTANBUL
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saygı duruşunda bulunan vatandaşlardan detaylarİSTANBUL - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında İstanbul 'da anıldı. Vatandaşlar Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 9.05'de, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saygı duruşunda bulundu.
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