Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk, Çubuk'ta anıldı - ANKARA

Büyük Önder Atatürk, Çubuk'ta anıldı - ANKARA

- Atatürk Parkında düzenlenen programa katılanlar - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı - Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen program - "Kuva - i Milli Ruhuyla Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele" isimli oratoryo - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sinevizyon gösterimi - Öğrencilere ödül verilmesiBüyük Önder Atatürk, Çubuk'ta anıldıANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yılında Çubuk'ta anıldı.Çubuk'ta Atatürk Parkı'nda düzenlenen anma töreninde Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkan Vekili Harun Olmuş Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törenin ardından Çubuk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan program Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Jandarma Komutanı Baki Üstüner, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Cumhuriyet Başsavcısı Halil Demir, Ak Parti İlçe Başkanı Emrah Kuşçu, İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rumi Türkoğlu ve diğer protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı programda öğrenciler şiir okudu.Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Çubuk Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinden İlyas Özçelik, yaptı."Kuva - i Milli Ruhuyla Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele" isimli oratoryonun sunulduğu programda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sinevizyon gösterimleri yapıldı.Programın sonunda Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş tarafından Atatürk konuşu şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Anma Töreni Kompozisyon Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı