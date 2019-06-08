Bütün köy yağmur duasına çıktı

-Yağmur duasından görüntüler

-Konuşmalar



( KÜTAHYA -ÖZEL) KÜTAHYA



- Havaların sıcak gitmesi ve istenilen yağmurun yeterince yağmaması üzerine köylüler bir araya gelerek yağmur duasına çıktılar. Genci yaşlısı onlarca vatandaş amin dedi dua ile vatandaşlar Allah’tan yağmur istediler. Kütahya merkeze bağlı Turgutlar Köyü halkı bu sene 2’ncisini düzenledikleri yağmur duasını geniş katılım ile gerçekleştirildi.

Yağışların yeterince yağmaması üzerine bir araya gelen köyden olan olmayan yüzlerce vatandaş yağmur duasına çıktılar. Köyün harman yerinde gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp Allah’tan yağmur istediler. Etkinliğe Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Bahar, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim İşleri Genel Müdürü Kadir Dinç, İl Müftü Vekili Mehmet Uzunca, Mhp Merkez İlçe Başkanı İsmail Küçük hocalar, köylüler ve davetliler katıldı.

Rahmetin tecellisi olarak yağmuru cenabı haktan niyaz ediyoruz diyen İl Müftü Vekili Mehmet Uzunca “Yeşil otların sararmaya başladığı bu günlerde, kardeşlerimizin hazırlamış olduğu bu nezih, bu manidar program ile Allah'ın kulları olarak cebanı hakkın Rahman ismine talip oluyoruz, yağmur bekliyoruz, yağmur istiyoruz, rahmetin tecellisi olarak yağmuru cenabı haktan niyaz ediyoruz. İşte burada bugün bulunuşumuz bunun bir sonucudur. Cenab-ı hak umduklarımızı bize nasip etsin. Şükürden, sabırdan bizleri mahrum etmesin. Cenabı hak kurdun kuşun yüzü suyu hürmetine, şu ağaçların hürmetine bu eli dualı ağzı dualı kardeşlerimizin hürmetine yüce Allah bereketi ile arzu ettiğimiz yağmurları bize nasip etsin inşallah.” diye konuştu.

Çıkılan yağmur duası ile ilgili olarak Eşrefi mahluk olmaktan, ahsen-i takvim üzere yaratılmış olma çizgisinden sapmayı gösterir diyen Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim İşleri Genel Müdürü Kadir Dinç ise “Bu sene kurak gitti ve yağmura ihtiyaç var. İnşallah bu senede bir yağmur duası gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra bir tamamlanmış hatmi şerif’in ise bütün geçmişlerimiz ruhuna bağışlanmak için bir hatim duası da gerçekleştirilmiş olacak. Ramazanın hemen sonrasında yapılan bir yağmur duası mutlaka bir bereket getirecektir. Çünkü cenabı hak kirlenmiş kulları üzerine rahmet göndermez. Rahmetin gelmesi için kulların arınması gerekir. Kullarında arınması ise ancak tövbe ile olur. Bu kadar eşref-i mahluk olan bir insanın yağmur duasına çıkarken ağız dil söylemez hayvanat hürmetine Allah’ım senden yağmur istiyoruz demek kadar zul bir şey olamaz. Yani hayvanların rızkına biz talip oluyoruz yani yağmur isterken. Bu bizim için bir zuldür, kullar için bir zuldür bu. Eşrefi mahluk olmaktan, ahsen-i takvim üzere yaratılmış olma çizgisinden sapmayı gösterir.” şeklinde konuştu.

Dargınların küs olanların barıştırılmasının ardından eller semaya kaldırılıp yağmur duası edildi.

