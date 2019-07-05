'Buteflika rejimi temsilcileri' protesto edildi - CEZAYİR
"Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi - CEZAYİR
: - Merkez Postane Meydanı'nda toplanan Cezayir liler - Cezayir bayrakları taşıyan göstericilerin sloganlar atması - Göstericilerin taşıdıkları çeşitli pankartlar ve dövizler - Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren kitlesel halk protestoları 20'nci haftasında da "eski rejim temsilcilerinin yönetimden ayrılması" talebiyle devam ettiCEZAYİR (AA) - Cezayir 'in pek çok kentinde binlerce kişi, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması ve ulusal birliğe bağlı kalınması talebiyle gösteri düzenledi. Buteflika'yı nisan ayında istifaya sürükleyen kitlesel halk protestoları, 20'nci haftasında da devam etti. Cezayir 'in Fransa sömürgesinden kurtulmasının 57. yıl dönümüyle aynı güne denk gelen bugünkü gösterilerde, protestoların sembolü haline gelen Merkez Postane Meydanı'nda toplanan göstericiler eski rejimin temsilcilerinin görevi bırakması ve bağımsızlık savaşının hedeflerinin gerçekleştirilmesi yönünde sloganlar attı.
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