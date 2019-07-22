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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bursalı hacı adayları mukaddes topraklara uçtu

Bursalı hacı adayları mukaddes topraklara uçtu

havalimanından görüntü

( BURSA ) BURSA

Yolcu Uçağı Hacı Adayları Gesi 


- Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla Suudi Arabistan'a gidecek kafilede yer alan hacı adayları, Bursa Yenişehir Havalimanı’ndan dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Türk Hava Yolları'nın Airbus 330 tipi yolcu uçağı ile Bursa-İznik-Yenişehir bölgesindeki 249 hacı adayı Yenişehir Havaalanı'ndan yola çıktı. Yenişehir Havaalanı'nda bir araya gelen Bursa bölgesindeki hacı adayları, Airbus 330 tipi yolcu uçağı ile Medine’ye uçtu.
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