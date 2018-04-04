Bursa'ya örnek hayvan bakım merkezi



- İnegöl Belediyesi’nin Halhalca Mahallesi yolu üzerinde yapımını büyük ölçüde tamamladığı yeni Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi, açılış için gün sayıyor. Son derece modern bir teknolojiyle donatılan ve adeta bir hayvan hastanesi şeklini alan Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezini ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, “Allah’ın yarattığı her şey bizim için değerli ve önemlidir” dedi.

İnegöl Belediyesi, Karalar-Halhalca Mahallesi yolu üzerinde 2016 yılı Aralık ayında temelini atarak yapımına başladığı yeni Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’nde sona geldi. Kısa bir süre sonra açılışının yapılması planlanan merkeze, eski barınakta bulunan hayvanların nakilleri yapılmaya başladı.

Belediye Başkanı Alper Taban, doğayla iç içe, yeşillikler içerisinde bulunan ve sahipsiz hayvanlara modern bir yaşam alanı sunan merkezi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. 6 bloktan oluşuyor 6 bloktan oluşan ve 1170 metrekare inşaat alanına sahip alanın incelemesine; Belediye Başkan Yardımcıları Adil Kansu, Gülhan Şahin ve Sabri Günaydın ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve parti yöneticileri de katıldı.

Tesis gezilere ofisler, ameliyathane, tedavi üniteleri ve barınma alanları incelendi. "Sahipsiz hayvanlarımız çok güzel imkanlara sahip" İnceleme sonrası bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezimizde inceleme faaliyetinde bulunmak üzere bir araya geldik. Belediyeler alt yapı ve üst yapı faaliyetlerini zaten sürdürüyor. Biz de insana yatırım yapacağız ama aynı zamanda hayatın içerisindeki tüm canlıları düşünerek bunları yapmak zorundalar. Burada da sahipsiz hayvanlarımız eski merkezimizde olandan çok daha güzel imkanlara sahip olacaklar. Şuanda kısmi olarak sahipsiz hayvanlarımızı buraya getirdik. İnşallah bundan sonra da kendi başına sahipsiz dolaşan hayvanlarımızın hepsini burada toplamış olacağız” dedi.

4 Nisan’ın Dünya Sokak Hayvanları günü olduğuna da vurgu yapan Taban, “İncelemeyi de bugüne denk getirerek bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Canlıya yatırım yapıyoruz. Allah’ın yarattığı her şey bizim için değerli ve önemlidir. Bu hayvan olsa da böyledir, bir bitki olsa da böyledir. Yaratılanların en şereflisi olan insana hizmet etmek zaten bizim için bir ayrıcalıktır” diye konuştu.

Başkan Taban, yeni Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinin açılışını da kısa bir zaman içerisinde gerçekleştireceklerini ifade etti.

Projenin teknik bilgilerinden de söz eden Taban, “Burası modern ve konforlu bir mekan olacak inşallah. 2016’nın Aralık ayında temel atması gerçekleşmişti. Burası 40 dönümlük bir arazi. 1170 m2 inşaat alanına sahip. Şuanda bunun belli bir bölümünü kullanmış oluyoruz. İçerisinde; idari binamız mevcut, hayvan hastanemiz, köpek tedavi ünitemiz, kedi evimiz, yavrulu hayvan tedavi ünitemiz, başıboş atlarımız için ahırımız var. Buranın özellikle bir hayvan hastanesi profilinde olduğunu da söyleyebilirim. Ameliyathaneleri olan, tedavi birimleri olan bir hastane oldu aslında. İnşallah sadece burada sağlıklı mı değil mi kontrollerinden ziyade varsa hayvanın yaşadığı sorunlar bunları da giderebilecek hem makine ve teçhizat hem de insan gücüne sahibiz” açıklamalarında bulundu. Sosyal projelere ev sahipliği yapacak Taban, tesisin çevre ve bahçe düzenlemesinin tamamlamak üzere olduğunu kaydederek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Projenin yaklaşık 2 milyon TL bütçesi olduğunu söyleyebiliriz. Bunun 540 bin TL2lik kısmını Orman Bakanlığımızdan hibe olarak aldık. Ben buradan bir kez daha Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle ben buradan gelip hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarımızı da yeni tesisimize davet ediyorum. Buradan gelip bu hayvanları alarak sahiplenebilirler. Yine çocuklarımız ve öğrencilerimiz için burada özel programlar tertip etmeyi düşünüyoruz. Hem çocuklara hayvan sevgisini aşılayabilmek ve nasıl ortamlarda barındıklarını gösterebilmek adına hem de şehirdeki yerel yönetimin bu konuya bakış açısını daha yerinde görmeleri adına özel programlar düşünüyoruz. Ben şimdiden bu hizmetin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.” (SB-İHS

