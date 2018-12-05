Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kış lastiği uygulamasında göz açtırmıyor

Bursa Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kış lastiği uygulamasında göz açtırmıyor

Uygulamadan görüntüler

Para Cezası Gesi Ticari Araç Kış Lastiği Kar Lastiği 

-Kış lastiklerinden görüntüler
-Araçlardan görüntüler
-Röportaj

( BURSA ) BURSA

- Bursa Trafik Şube Müdürlüğü'nün yaptığı uygulamada, şehrin tüm noktaları tutuldu. Kış lastiği takmayan araçlara ceza yağdı. Kış lastiği uygulaması, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 aralıkta başladı.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2012’de yürürlüğe giren "Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında" yönetmeliğine göre kış şartlarına uygun olmayan kar lastiği takılmamış araçların yola devam etmelerine izin verilmeyecek. Kurala uymayan araçların işletmecilerine 625 lira ceza uygulanacak. Söz konusu uygulama 1 Nisan’da sona erecek. Uygulama, kış şartlarına göre önlemini almamış, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatmasını ve insanların mağdur olmasını önlemek amacıyla başlatıldı. Kış lastiği takma zorunluluğunun başlaması ile Bursa Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de uygulamalara başladı.
Ekipler, Bursa'nın belirli noktalarında yaptıkları uygulamada otobüs, kamyon, tır ve ticari araçları tek tek durdurarak lastikleri kontrol etti. Durdurulan araçlarda sürücülerin evraklarını da kontrol eden trafik ekipleri, kış lastiği takmayan sürücülere 625 lira para cezası keserek lastiklerini değiştirmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler, ayrıca ceza kestikleri sürücülere 7 gün geçerli olmak kaydıyla izin belgesi verdi. Dün başlayan uygulamaların bundan sonra da sıklıkla devam edeceğini ifade eden yetkililer, uygulamaların vatandaşların can ve mal güvenliği için yapıldığını belirterek, sürücüleri kurallara uyması konusunda uyardılar.
İlgili Foto Galeriler
PKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak BulunduPKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak Bulundu
Çöp Koyteynerinde Feci Ölüm!Çöp Koyteynerinde Feci Ölüm!
Ankara'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı VarAnkara'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı Var
Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...
Malatyada Feci KazaMalatyada Feci Kaza
Antalya'da Hortum DehşetiAntalya'da Hortum Dehşeti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı