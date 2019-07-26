Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Bursa Şehir Hastanesi’ne tam not

Bursa Şehir Hastanesi’ne tam not

Bursa Şehir Hastanesi dış çekim

Hastane Teknoloji Toplantı Sağlık Turizmi Çekim 

-Yapılan toplantıdan detaylar
-Yapılan açıklamalar
-Hastane içerisinde vatandaşlarla sohbet görüntüleri
-Drone(arşiv)

( BURSA ) BURSA

- Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Bursa Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu. Bursa’daki sağlık turizmi potansiyelini ve yatırımlarını incelemek için gelen USHAŞ Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya incelemelerine Bursa Şehir Hastanesi’nden başladı.
Kılıçkaya'ya, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin eşlik etti. Program Bursa Şehir Hastanesi Kongre Salonu’nda yapılan toplantıyla başladı.
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, toplantıda Şehir Hastanesi’nin bölge ve şehir açısından konumunun önemi ve kapasitesi hakkında bilgi verip, ardından taşınan hastaneler ve 2023 hedeflerinden bahsetti. Toplantının ardından, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin yaptığı açıklamada, ''Türkiye’nin ve Bursa’nın yeni hedeflere ulaşması açısından, Bursa'yı bir model olarak konumlandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ dedi.
Ardından USHAŞ Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, ''Bursa Şehir Hastanesi bölgeye hizmet etme açısından, ileri teknolojinin olduğu, altyapının olduğu önemli bir yatırım. Ülkemize ve Bursa’ya hayırlı olsun’’ şeklinde konuştu.
Son olarak Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ''Bursa’yı sağlık turizminde önemli bir marka haline getirmeyi planlıyoruz. Bu vesileyle desteklerinden dolayı sayın vekilimize ve Bursa Büyükşehir Başkanımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.
Yapılan toplantının ve açıklamaların ardından Bursa Şehir Hastanesi gezilerek vatandaşlarla sohbet edildi.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme ProjesiAnkara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı