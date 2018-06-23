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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa'nın tarihi güzellikleri çamura yansıdı

Bursa'nın tarihi güzellikleri çamura yansıdı

Ziyaretçilerin görüntüsü

Minyatür Öğretmen Esenli Öğrenciler Tarihi Mekan 

-Sergilenen Eserlerin Görüntüsü

( BURSA - HD) BURSA

-. Bursa Olgunlaşma Enstitüsünün düzenlemiş olduğu "Çamurdan Yansımalar" isimli sergide Bursa'da ki tarihi mekanların ve anıtların çamurdan minyatürleri yer aldı. Bursa Olgunlaşma Enstitüsünün düzenlemiş olduğu ‘’Çamurdan Yansımalar’’ sergisi Tayyare Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
Açılışa sanatseverler yoğun ilgi gösterildi. Seramik öğretmeni Yadigar Beyaztaş ile Görsel Sanatlar öğretmeni Şebnem Erkan ve Bahar Yağcı önderliğinde usta öğrenciler Yasemin Sakin ve Merve Karakaş tarafından hazırlanan seramik sergisinin açılışını Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursa Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ile birlikte Enstitü Müdürü Nilüfer Karakoç yaptı. Çamurdan yapılan aralarında Yeşil Türbe, Tophane Saat Kulesi gibi tarihi yapıların bulunduğu çok sayıda mekanın minyatürleri yoğun ilgi gördü. Seramik bölümü öğretmeni Yadigar Beyaztaş Bursa'daki anıt niteliğindeki tarihi objelerin yanında bu seneki tema gereği Bursa Yeşil Külliye desenli 53 eserin sergilendiğini belirtti.
(UGR-
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