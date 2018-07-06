Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu - 30 şüpheli yakalandı - BURSA
- Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu - Şüphelilerin adliyeye getirilmesi Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu - Dört ilde bir haftada yapılan operasyonlarda 30 şüpheli yakalandıBURSA (AA) - Bursa merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik son bir haftada yapılan operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa , İstanbul, Ankara ve Adana'da aralarında örgütün mahrem imamları ve ''abla'' diye tabir edilen örgüt evleri sorumlularının da bulunduğu 35 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin adreslerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerden 23'ü Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. Yedi şüphelinin Emniyetteki işlemleri sürüyor.Beş şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.Öte yandan, şüphelilerden bazılarının FETÖ terör örgütü elebaşının talimatına uyarak farklı bankalardan para çekip Bank Asya'ya yatırdığı ve örgütün haberleşme programı ''ByLock''u kullandığı belirlendi.