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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
“Bursa Karası” Görücüye Çıktı

“Bursa Karası” Görücüye Çıktı

programdan görüntüler

Yağlı Güreş Festival Güreş Dış Görünüş 2009 Yılı 

-başkan konuşma
-konser

( BURSA ) -- Osmangazi’de Siyah İncirler Yarıştı- Festivalde Hüner Coşkuner Rüzgarı BURSA

- Osmangazi Belediyesi’nin bu yıl 18.’si düzenlediği Siyah İncir Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Bursa’nın siyah incirlerinin yarıştığı festival, Ovaakça Mesire Alanı’nda yoğun bir katılımla gerçekleşti. Osmangazi’nin Avdancık, Ahmetbey, Aksungur, Alaşar, Çağlayan, Gündoğdu, Karabalçık, Ovaakça, Seçköy ve Selçukgazi mahallelerinden getirilen siyah incirler, jüri tarafından dış görünüş, irilik ve içinin güzelliği gibi farklı kategorilerde değerlendirildi. Mehter ve folklor gösteriyle başlayan festival, 8 farklı kategoride yaklaşık 200 pehlivanın kıyasıya mücadele ettiği yağlı güreş müsabakalarıyla devam etti. Bu yıl toplam 38 üreticinin katıldığı en güzel siyah incir yarışmasında birinciliği Selçukgazi’den Aslan Korkmaz, ikinciliği yine Selçukgazi’den Recep Bayram, üçüncülüğü ise Dürdane’den Aslan Tekin kazandı. Dereceye giren üreticilerin ödüllerini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Tarım İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez verdi. Ayrıca 8 farklı kategoride yapılan yağlı güreş müsabakalarında dereceye giren pehlivanlara da gün sonunda kupa ve madalyaları Başkan Dündar ve davetli protokol tarafından verildi.
Ovaakça Siyah İncir Festivali’nin bu yıl 18.’sini gerçekleştirdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bu festival, 18 yıldır bugünlere geldi. Bizler de 2009 yılından itibaren bu festivalin yapılmasına destek oluyoruz. Vatandaşımızın sahiplenmesi ne kadar çok olursa bu festivalin de gücü o kadar ortaya çıkıyor. Bu yıl festival coşkusunun çok daha fazla olduğunu gördük. Katılımın fazla olması bizleri çok memnun etti. Kültürümüz ve değerlerimiz biz sahip çıktığımız takdirde ileriye doğru güçlenerek devam eder. Ne mutlu bizlere ki, mahallelerimize sahip çıkıyoruz, daha güçlü olması için çalışıyoruz” dedi.
Bu festival ile üreticilere destek vermeyi hedeflediklerin anlatan Dündar, “Amacımız, ürünümüzün daha değerli bir şekilde sunulması. Bu festivalin daha gelişmesi, büyümesi için belediye olarak yapılabilecek tüm destekleri yapıyoruz. Bu festival, etkinlik, bu incir bu bölgede yaşayan köylülerimizin. Bu festival ile amacımız, siyah incirimizi tüm dünyaya tanıtmak. Bu destekleri vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Festival alanını dolduran vatandaşlar, ünlü sanatçı Hüner Coşkuner’in şarkılarıyla eğlendi. (FÇ
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