Bursa-İzmir karayolu nefes alacak

-Projeden detaylar



( BURSA ) BURSA



- Bursa-İzmir yolunu rahatlatacak olan Badırga-Çatalağıl Kavşağı'nın yüzde 95’i tamamlandı. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti’nin 16 yıldır millete hizmet yolunda çok önemli çalışmaları gerçekleştirdiğini söyledi.



Hali hazırda Avrupa'nın en büyük dünyanın ise 4'üncü büyük otoyolu konumundaki İstanbul- Bursa- İzmir otoyol projesinin tamamlandığında dünyanın en uzun 1'inci ve 5'inci asma köprülerini de içerisinde barındıracağını hatırlatan Esgin, "Türkiye'nin en büyük yatırımlarından birisi 29 Ekim 2019’da açılacak. Bu projenin çalışmalarında sona yaklaşıyoruz. Ayrıca Bursa İzmir mevcut karayolunda da düzenlemeler yapıyoruz. Bursa-Karacabey yolu üzerinde de 3 tane köprülü kavşağı hizmete açtık. Badırga-Çatalağıl kavşağında da çalışmaların yüzde 95’i tamamlandı. En kısa zamanda da burayı hizmete açacağız. Bulunduğumuz Gölkıyı ve Seyran köprülü kavşağı ise birkaç gün önce hizmete açıldı. AK Parti 16 yıldır milletimize hizmet yolunda çok önemli çalışmaları gerçekleştiriyor. Bursalılar için bu yapılan yatırımların ve hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



