Bursa emniyetinden bayram uygulaması

- Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ramazan bayramı sebebi ile tatile çıkan yolcuların can ve mal güvenliği için Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde trafik uygulaması yaptı. Otobüsleri tek tek durduran trafik polisleri yolda dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında hem yolcuları hem de sürücüleri uyardı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ramazan bayramı sebebi ile yollardaki trafik yoğunluğunun herhangi bir can ya da mal kaybına sebep olmaması için güvenlik tedbirleri üst düzeye taşıdı. EGM tarafından vatandaşların cep telefonlarına emniyet kemerinin can güvenliğini koruduğu ve takılması gerektiğini yönünde gelen mesajların yanı sıra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü de onlarca canın taşındığı otobüs şoförlerini uyardı. Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde trafik uygulaması yapan ekipler hem yolcuları hem de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. İl emniyet müdürlüğü tarafından üzerinde “Sayın yolcular, yaklaşan ramazan bayramı dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü olarak siz vatandaşlarımızın can, mal ve seyahat güvenliğini sağlamak amacıyla bayram tatili boyunca ilave tedbirler almış bulunuyoruz” yazılı broşürler dağıtılarak sürücülerin de dikkat etmesi gereken kurallardan bahsedildi. Emniyet tarafından yapılan uygulama vatandaştan da tam not aldı. Yolcular alınan tedbirlerin yerinde olduğuna dikkat çekerek emniyet güçlerine teşekkür etti.