Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Bursa'daki banka soygununun zanlısı tutuklandı

Bursa'daki banka soygununun zanlısı tutuklandı

arşiv görüntüler

( BURSA ) BURSA

Güvenlik Kamerası İl Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Harekete Geç Banka Şubesi 


- Bursa’da yılbaşı öncesi kar maskesi ile girdiği banka şubesinde sahte bomba ve kuru sıkı tabanca ile 43 bin lira soyan zanlı tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazartesi günü Nilüfer ilçesi 100. Yıl Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı üzerindeki bir banka şubesine kar maskesiyle giren kişi elinde bomba olduğunu iddia edip bankanın kapısının yanına bıraktığı nesneyi patlatacağı tehdidinde bulundu. Daha sonra belindeki silahı çıkaran zanlı veznedeki 43 bin lirayı alarak kaçtı. Bunun üzerine harekete geçen il emniyet müdürlüğü ve asayiş şube ekipleri yüzlerce güvenlik kamerasını inceledi. 1.85 Boyundaki ve daha önce suç kaydı olmayan ve bir fabrikada tekniker olarak çalışan 34 yaşındaki Erkan K.'nın olayda kullandığı suç malzemelerini satın alabileceği iş yerlerinde detaylı araştırma yaparak buradaki delillerden zanlının kimliğini tespit etti. Piyasaya bir miktar borcu da olduğu öğrenilen şahsın Nilüfer'de oturduğu, Yıldırım'da ikamet eden babasının yanına gittiği belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nce kurulan özel ekip nefes kesen bir operasyonla zanlıyı gözaltına aldı. Zanlı işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlamaElazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlama
Vatandaşın İhbarıyla PKK Cephaneliği BulunduVatandaşın İhbarıyla PKK Cephaneliği Bulundu
Şehit Polisimizin Acısı Yürekleri DağladıŞehit Polisimizin Acısı Yürekleri Dağladı
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı