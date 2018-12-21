Bursa'da yangın

- Yangından ve söndürme çalışmalarından detaylar - Merkez Osmangazi ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangına 7 itfaiye aracı müdahale ediyorBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir binanın çatı katında yangın çıktı.Alınan bilgiye göre, Dikkaldırım Mahallesi Derince Sokak'taki 7 katlı bir binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaklaşık 7 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Bu arada, bina sakinleri ekipler tarafından tahliye edildi, bina çevresinde güvenlik önlemleri alındı.