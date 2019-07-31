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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da yabancı tabelalar Türkçe'ye çevriliyor

Bursa'da yabancı tabelalar Türkçe'ye çevriliyor

Zabıta denetimi

Parmak Yabancı Dil Gesi Zabıta Trol 

-ekipler
-yabancı tabelalar
-konuşmalar
-detaylar

( BURSA )- Zabıta ekipleri, özellikle Suriyelilerin yaşadığı bölgelerde yabancı dildeki tabelaların Türkçeleştirmesi için iş yeri sahiplerine son kez süre verdi BURSA

- Osmangazi Belediyesi, ilçedeki iş yerlerinde yabancı dilde olan tabelaların Türkçe'ye çevrilmesi için başlattığı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede yabancı dilde olan tabelaların türkçeleşmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yabancı tabelaların, mevzuat doğrultusunda türkçe tabela standartlarına uyumunun sağlanması ve değiştirilmesi konusunda esnafı uyardı. Çarşamba ve Altıparmak bölgesi başta olmak üzere ilçedeki esnafı tek tek kontrol eden zabıta ekipleri, yabancı dilde tabela kullanan esnafa ihtar verdi. Ekiplerin verdiği süre içinde değiştirilmeyen tabelalar için cezaî işlem uygulanacak. Ahmetpaşa, Selimiye, Aktarhüssam, Çırpan, Altıparmak, Hocahasan, İntizam, Şahabettinpaşa ve Kuruçeşme mahallelerinde faaliyet gösteren esnafa, iş yerlerinde Türkçe kullanma mecburiyetini hatırlatan zabıta ekipleri, yabancı dildeki tabelaların verilen mühlet sonunda değiştirilmemesi durumunda söküleceği uyarısında bulundu.
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