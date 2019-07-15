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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da vinçli inek kurtarma operasyonu

Bursa'da vinçli inek kurtarma operasyonu

çukura düşen ineğin kurtarılma anı

( BURSA ) BURSA

Kurtarma Operasyonu Jandarma Ormanlı Büyükbaş Hayvan Hayvan 


- Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çukura düşen inek 6 saat süren çabalar sonucu kurtarılabildi. Mehmet Koç’a ait büyükbaş hayvan, Güvem ve Alpagut mahalleleri arasındaki ormanlık arazide 10 metrelik çukura düştü. Haber verilmesinin ardından AFAD ekipleriyle olay yerine gelen jandarma ekipleri, kurtarıcısız hayvanın çıkarılamayacağını görünce, olay yerine vinç çağrıldı. Bu kez vincin girmesi için yol olmayınca, köylüler ve jandarma vincin girebileceği bir yol açtı. AFAD ekipleri kuyuya inip, hayvanı güvenli bir şekilde bağladıktan sonra çukurdan çıkardı. Yaklaşık 6 saat süren operasyon sonucu ineği kurtarılan Mehmet Koç ekiplere teşekkür etti.
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