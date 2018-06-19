Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Bursa'da vahşet...Genç kadını bebeğinin yanında hunharca öldürdüler

Bursa'da vahşet...Genç kadını bebeğinin yanında hunharca öldürdüler

Olay yerinden detaylar

Tahkikat Kızık Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Genç Kadın 

-polis ekiplerinden görüntü
-evden detay
-ölen kadının fotoğrafı

( BURSA -HD) BURSA

- Bursa’da, Suriyeli genç kadın, evinde bebeğinin yanında 4 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım’a bağlı Değirmenlikızık Mahallesi 3. Yıldırım Sokak’ta ikamet eden Suriye uyruklu 18 yaşındaki Dima Aşaelim’i ziyaret etmek için evine giden ağabeyi Valid Aşaelim, eve girdiğinde kardeşinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aşaelim’in hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının vücudunda 4 bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Haberi alır almaz olay yerine gelen genç kadının yakınları büyük üzüntü yaşadı. Kan donduran detay 1 buçuk yıl önce 28 yaşındaki Muhammed Kasim ile evlenen Aşaelim’in evde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bıçaklandığı sırada 7 aylık Hasan Kasim adında bebeğinin de yanında olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, fail veya faillerin bulunması için de çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.
İlgili Foto Galeriler
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Televizyon yarışmasında birinci olmuştu! Sevgilisi kamyonetle ezdiTelevizyon yarışmasında birinci olmuştu! Sevgilisi kamyonetle ezdi
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
5.kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti5.kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı