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22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Zanlıların emniyetten çıkarılması

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin 

-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametleri ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 240 gram metamfetamin, satışa hazır halde bir miktar esrar, bir miktar ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şahıstan 5’i hakkında kullanmak uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, D.B., Ö.C., H.H.A., H.K., F.Ç., M.B. ve K.A. isimli şahıslar ise uyuşturucu ticareti yapmaktan suçundan adliyeye sevk edildi.
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