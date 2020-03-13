Bursa'da Ulucami ve türbelerde virüs temizliği



- Bursa'da Cuma namazı öncesinde tarihi Ulucami başta olmak üzere büyük camiler ve önemli türbeler Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte edildi. Bursa Müftüsü İzani Turan'ın talimatıyla camilerdeki tesbih, takke, takunya ve ayakkabı çekecekleri bir süreliğine kaldırıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde cuma namazı öncesi, Ulucami başta şehirdeki selatin cami ve türbeleri dezenfekte etti Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri muhtemel salgının önüne geçmeyi hedeflerken, belediye ekiplerinin toplu ulaşım araçları, otobüs durakları ve ana arterlerde dezenfekte işlemlerini sürdüreceği öğrenildi. Öte yandan Bursa Müftüsü İzani Turan da camilerdeki tesbih, takke, takunya ve ayakkabı çekeceklerinin tedbirler kapsamında bir süreliğine kaldırıldığını açıkladı.





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