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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da tekstil fabrikası alev alev böyle yandı

Bursa'da tekstil fabrikası alev alev böyle yandı

yangın yerine giden itfaiye araçları

Tekstil Fabrikası Mahsur Kaldı İtfaiye Aracı Harekete Geç Yangına Müdahale 

-yangına müdahale eden ekipler
-alev alev yanan fabrika
-alevlerin içerisinden kurtarılan güvercin
-yangını korku dolu gözlerle izleyen kalabalık
-röportaj

( BURSA )- Alevlerin içerisinde kalan güvercini itfaiyeciler kurtardı BURSA

- Gece saatlerinde iki katlı tekstil fabrikasında çıkan yangın, kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İtfaiye ekiplerinin 1 buçuk saatlik zorlu müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, alevler içerisinde kalan 1 güvercin itfaiye erlerince kurtarıldı. Yaralı güvercin vatandaşlar tarafından himaye altına alınarak tedavi edildi. Yangın, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. Kaymak Sokak üzerinde bulunan iki katlı tekstil fabrikasında gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm fabrikayı sardı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait 50 itfaiye eri, 10 itfaiye aracıyla dört bir yandan yangına müdahale etti. Merdivenli itfaiye aracıyla havadan müdahalede bulunan ekipler, aynı zamanda çevrede bulunan iş yerlerinin çatılarına da çıkarak alevlerin diğer iş yerlerine sıçramasına engel oldu. Yangın, yaklaşık 1 buçuk saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, ekipler yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yanmak üzere olan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı Alev topuna dönen fabrikayı bir yandan söndürmeye çalışan ekipler, aynı zamanda fabrikada herhangi bir canlı olup olmadığını kontrol edip tahliye etmek için mücadele etti. Yangının devam ettiği sırada fabrika içerisine giren bir itfaiye eri, alevler içerisinde kalan bir güvercini fark etti. Güvercini mahsur kaldığı yerden kurtarmak için harekete geçen itfaiye eri, yanmak üzere olan ve bir çok yerinde yara izi olan güvercini dışarıya çıkararak kurtardı. Çevrede bulunan vatandaşların himaye altına aldığı güvercin tedavisi yapılmak üzere veterinere götürüldü.
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