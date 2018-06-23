Bursa’da suç şebekesi çökertildi



- Bursa’da 1 kadının hayatına kaybetmesine, 1 kadının ise ağır yaralanmasına yol açan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların birçok suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Önceki gün 21.40 sıralarında Yıldırım’a bağlı Yavuz Selim Mahallesi Olgun Sokak üzerinde 2014 yılından aralarında husumet olan iki grubun karşılaşması sonucu kavga çıkmıştı. Çıkan silahlı kavga sırasında kavga eden şahısları ayırmaya çalışan mahalle sakinlerinden S.D. (36) ve Z.Ş. (50) isimli kadın şahıslar ağır şekilde yaralandı. Yaralılardan S.D. isimli şahıs tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybederken, Z.S’nin ise tedavisi devam ettiği bildirildi.

Olaya karıştıkları tespit edilen F.E. (27), T.D. (33), Y.K. (28), T.G. (42), Y.G. (23), B.Ö. (45), M.B. (30), A.T. (29) ve F.E. (31) isimli 9 şahıs, 24 saat geçmeden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Suç şebekesi çökertildi Yakalanan suç şebekesinin, Bursa ve il dışında çok sayıda yağma, yaralama, hırsızlık, uyuşturucu gibi suçlara karıştıkları, şüphelilerden Y.K’nın 10 adet, T.G’nin 2 adet, T.D’nin 3 adet suç kayıtlarının olduğu, F.E’nin 73 adet çeşitli suçlardan kaydı olduğu ve 6136 SKM suçundan arandığı, Y.G’nin 37 adet çeşitli suçlardan kaydı olduğu ve 2 ayrı hırsızlık suçundan arandığı, F.E’ın 32 adet çeşitli suçlardan kaydının olduğu ve fuhuşa aracılık ve hırsızlık suçlarından arandığı, A.T’nın 14 adet çeşitli suçlardan kaydı olduğu, silahlı terör örgütüne üye olma, hırsızlık ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından arandığı, şahsın yakalanmamak için başka bir şahıs adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahısların yakalanmaları sırasında çevreye attıkları ve daha sonra gösterdikleri yerlerden olayda kullanıldığı tespit edilen toplam 3 adet 7,65 mm çaplı tabanca, ikametlerde yapılan aramalarda ise 1 adet pompalı tüfek ile 2 adet bıçak ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 9 şahıs, adliyeye sevk edildi. (MA-

