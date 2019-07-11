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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da sağanak yağış altında engelli vatandaşın zor anları

Bursa'da sağanak yağış altında engelli vatandaşın zor anları

OTOBÜSÜN ENGELLİ VATANDAŞI ISLATMASI

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-YAĞMURDA ISLANAN ENGELLİ VATANDAŞTAN GÖRÜNTÜ
-YAĞMURDA ISLANAN BURSALILARDAN GÖRÜNTÜ
-VATANDAŞLARLA RÖP.

( BURSA -ÖZEL) - Tekerlekli sandalyesiyle yağmur altında ıslanan engelli vatandaş, yoldaki su birikintisinin üzerine gelmesiyle zor anlar yaşadı - Yağmur altında engelli vatandaşa kimse yardım etmedi BURSA

- Bursa'da aniden bastıran sağanak yağmura tekerlekli sandalyesiyle sokakta yakalanıp sırılsıklam ıslanan adama kimse yardım etmedi. Engelli adam, bir otobüsün yoldaki su birikintisinden geçmesiyle daha da zor anlar yaşadı.Bursa'da günler öncesinden uyarısı yapılan sağanak yağmur sabah saatlerinde etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan Bursalılar sırılsıklam ıslanırken yağmurda en büyük sıkıntıyı engelli vatandaşlar yaşadı. Engelli bir vatandaş evinden akülü aracıyla alışveriş yapmak için çıktı. Dönüş yolunda ani bastıran yağmurun yakalanan engelli vatandaş sırılsıklam ıslanırken ona kimse yardım etmedi. Bu yetmezmiş gibi bir de otobüsün sıçrattığı suyla ıslanan adam bu duyarsız duruma uzun süre tepki gösterdi. Sırılsıklam ıslanan engelli adam engelli aracıyla evinin yolu tuttu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşarken, çatı altları ya da otobüs duraklarına sığınmak zorunda kaldılar.
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