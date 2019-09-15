Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Bursa'da renkli festival

Bursa'da renkli festival

- Festivalden görüntüler

Gıda Boyası Festival 

-- Doğukan Manço detay
-- Vatandaş röp

( BURSA )- Festivale Doğukan Manço damgasını vurdu BURSA

- Bu yıl altıncısı ve Bursa'da 2'ncisi gerçekleşen SKYCOLOR 5K festivaline Bursa'da yoğun katılım gerçekleşti. Festivalde koşucular rengarenk olurken, festivale Doğukan Manço damgasını vurdu. ABD'den tüm dünyaya yayılan Color Sky 5K festivali, Bursa'da 2'nci kez gerçekleştirildi.
Merkez Osmangazi ilçesi Botanik Park'taki etkinliğe yaklaşık 2 bin kişi katıldı.
Her yaştan kesimin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, parkur boyunca belirlenen noktalarda katılımcıların üzerilerine gıda boyasıyla renklendirilmiş sarı, pembe, mor, yeşil renkte tozlar atıldı. Beyaz tişörtlerle koşuya başlayan katılımcılar, 5 kilometrelik parkuru geçerek rengarenk bir görünüme kavuştu. Adeta gök kuşağına dönen vatandaşlar, Doğukan Manço ile müziğin de tadını çıkarttı. Parkur sonunda festival alanında toplanan katılımcılar, müzik eşliğinde dans ederek birbirlerini boyamaya devam ettiler.
İlgili Foto Galeriler
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Portekiz'in Rengarenk Şemsiyeli SokaklarıPortekiz'in Rengarenk Şemsiyeli Sokakları
Fallas Festivali - Valensiya, İspanyaFallas Festivali - Valensiya, İspanya
Hindistan'da Renkli Holi FestivaliHindistan'da Renkli Holi Festivali
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı