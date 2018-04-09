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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da polislerden şehitlik ziyareti

Bursa'da polislerden şehitlik ziyareti

Şehitliğe giriş

Açılış Töreni Polis Haftası Saygı Duruşu Şehit Aileleri Özel Harekat Polisleri 

-açılış töreni
-saygı duruşu ve istiklal marşından görüntüler
-kuranı kerim okunması
-kabir ziyaretleri
-şehit çocukları ile ilgilenmesi
-genel ve detay görüntüler

( BURSA -HD) BURSA

- Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, polis memurları ve şehit aileleri ile birlikte Polis Haftası sebebiyle şehitlik ziyaretine bulundu. Ziyaret sırasında bir şehit annesinin özel harekat polislerine sarılması duygu dolu anlar yaşattı. Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, polis haftası sebebi ile şehitlik ziyaretinde bulundu. Hamitler Şehitliği'nde yapılan ziyarete il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, Bursa emniyetine bağlı görev yapan çok sayıda polis memuru, özel harekat polis memurları ve şehit aileleri katıldı.
Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan ziyaret, şehitlerin mezarlarına karanfil konulması ile devam etti. Şehit mezarları başında dua eden Ak, şehit aileleri ve çocukları ile yakından ilgilendi. Bu esnada bir şehit annesi özel harekat polislerine sarılarak duygulu anlar yaşattı. Şehit polislerin mezarı başında dua eden Ak, şehit askerleri de unutmadı. Emniyet Müdürü Osman Ak, beraberindekilerle birlikte şehit askerlerin de kabirlerini ziyaret ederek dua etti.
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