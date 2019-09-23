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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da otomobil devrildi: 1 yaralı

Bursa'da otomobil devrildi: 1 yaralı

- Yaralının araçtan çıkarılması - Olay yerinden detaylarBURSA (AA) - Bursa 'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.Melih T'nin (22) kullandığı 16 AFE 286 plakalı otomobil, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.Yaralanan Melih T, ters dönen araçtan sağlık ve polis ekiplerince çıkarıldı.Ambulansa götürülürken şoka girdiği görülen yaralı, "Bari aracın anahtarlarını alayım" dedi.
Ekiplerin, "Aracınla biz ilgileniriz." demesinin ardından ambulansa alınan yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Tedavi altına alınan Melih T

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri Trol 

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