Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da kadın cinayeti

Bursa'da kadın cinayeti

Olay yeri

Kadın Cinayeti Silahlı Saldırı Avcılık Polis Ekipleri Saldırı 

-Araç, polis ekipleri
-112 ekipleri
-Ölen kadının fotoğrafı

( BURSA )- Gemlik ilçesinde kadın kuaförlüğü yapan kadın, aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti BURSA

- Bursa'nın Gemlik ilçesinde kadın kuaförlüğü yapan bir kadın aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 55 yaşındaki Günay Torunun öldürülmesiyle ilgili polis geniş çaplı araştırma başlattı. Alınan bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Balıkpazarı bölgesinde meydana geldi. 34 PG 4315 plakalı otomobilin içinde 3 el ateş edildiği öğrenilen Günay Torun (55) olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin anında müdahale ettiği olayda Torun'un olay anında hayatını kaybettiği, görgü şahitlerine göre beyaz renkli bir otomobilden 5-6 el ateş edildiği öne sürüldü. Torun'un savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin ilk tespitlerine göre; zanlının yakın bir akrabası olduğu ve adı açıklanmayan zanlı ile alakalı çalışma başlatıldığı öğrenildi. Cinayete kurban giden Torun'un ilçede bayan kuaförlüğü yaptığı, sevilen bir esnaf olduğu, Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar odası yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı