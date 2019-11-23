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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa'da feci kaza..Ağaca çarpan sürücü hayatını kaybetti

Bursa'da feci kaza..Ağaca çarpan sürücü hayatını kaybetti

Kaza yerinden genel ve detay görüntüler

Tahkikat Cenaze Cenaze Aracı Avcılık Sağlık Ekipleri 

-Ölen gencin fotoğrafı

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki ağaca çarptı. Tavan bölümünden ağaca çarparak hurdaya dönen otomobilin genç sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza saat 01.00 sıralarında Orhangazi’de ana yol Göl kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yalova istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan Tevfik Özbay (26) idaresindeki 10 ZF 338 plakalı otomobil, göl kavşağını geçtikten sonra kontrolden çıktı. Orta refüje giren ve tavan bölümünden ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü. Otomobilin sürücüsü Tevfik Özbay ise araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kazayı fark eden vatandaşların haber vermesi ile olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tevfik Özbay’ın cenazesi araç içinden çıkarılarak cenaze aracına kondu. Savcılık kaza alakalı tahkikat başlattı.
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