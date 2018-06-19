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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Bursa'da faciadan dönüldü... Amonyak tanklarının bulunduğu soğuk hava deposunda çıkan yangın kısa sürede büyüdü

Bursa'da faciadan dönüldü... Amonyak tanklarının bulunduğu soğuk hava deposunda çıkan yangın kısa sürede büyüdü

yangından detay

Jandarma İtfaiye Aracı Soğuk Hava Deposu Amonyak Yangına Müdahale 

-itfaiye ekiplerinden detay

( BURSA - HD) BURSA

- Bursa’nın Gürsu ilçesinde faaliyet gösteren ve amonyak tanklarının da bulunduğu bir soğuk hava deposunda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Olay Gürsu ilçesine bağlı Kumlukalan mahallesinde meydana geldi. İçerisinde amonyak tankları bulunan soğuk hava deposunda çıkan yangın, kısa sürede bütün depoya yayıldı. Alevleri gören çalışanlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ve jandarma ekipleri de olay yerinde geniş önlem aldı. Bölgeye gelen 10 itfaiye aracındaki ekipler yangına müdahale ederken, Gürsu Belediyesi’ne ait 4 su tankı da bölgeye su taşıdı. Gürsu Kaymakamı Mehmet Makas’ın da olay yerine gelerek incelemede bulunduğu yangın, 1.5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
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