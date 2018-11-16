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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Bursa'da depo yangını

Bursa'da depo yangını

- Yangından detaylar - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Deponun yanındaki evde mahsur kalan 5 çocuğun sepetli araç yardımıyla kurtarılması - Çocuklara sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi - İtfaiye ekipleri, merkez Yıldırım ilçesinde yangın çıkan deponun yanındaki evde mahsur kalan 5 çocuğu sepetli araç yardımıyla kurtardıBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Yıldırım ilçesindeki bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Duaçınarı Mahallesi Has Sokağı'nda Ömer Alkan'a ait depo olarak kullanılan iki katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale eden itfaiye görevlileri, deponun yanındaki evde mahsur kalan 5 çocuğu sepetli araç yardımıyla kurtardı.Ekiplerin 4 araç ve 15 personelle müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saatte söndürdü.İçinde eski malzemeler olduğu belirtilen binanın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İlk Müdahale Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

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