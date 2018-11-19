Bursa'da CHP'nin 9 ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı

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- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa İl Başkanlığı, 9 ilçenin belediye başkan adaylarını tanıttı. 31 Mart 2019'da yapılacak seçimler için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa İl Başkanlığı 9 ilçenin belediye başkan adaylarını tanıttı. İl Başkanı Hüseyin Akkuş, bir yıldır Bursa'yı yönetmeye talip olduklarını belirterek, "Gürsu ve Kestel'le başlayan süreçte 9 tane belediye başkan adayımızın belirlenmesi için MYK, il ve ilçe örgütleri, parti meclisinden geçerek süreci yönetmeye çalıştık. Bunun için ne gerekiyorsa, sivil toplum kuruluşlarıyla ve mesleki odalarla siyaseti beraber öreceğiz. Bu siyaseti örerken de biz iddialıyız. 17 ilçede adaylarımızla yola çıkacağız ve büyükşehiri kazanmak için Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi, Bursa'yı bir İzmir, Eskişehir, Aydın yapmaya kararlıyız. Beton Bursa'yı yeşil Bursa'ya dönüştürmek bizim en büyük idealimizdir" dedi.

Hüseyin Akkuş'un konuşmasından sonra Karacabey Belediye Başkan Adayı Murat Tanrıverdi, Kestel Belediye Başkan Adayı Yıldıray Atlı, Keles Belediye Başkan Adayı Ahmet Zekai Yıldız, Orhangazi Belediye Başkan Adayı Ş. Çetin Çoklar, Orhaneli Belediye Başkan Adayı Vildan Koç ve Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Orhan Alper, Gemlik Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertaslan, Gürsu Belediye Başkan Adayı Funda Türkcoş Pekiner, Harmancık Belediye Başkan Adayı Ahmet Tufan mikrofona gelerek hem kendilerini tanıttı, hem yapacaklarını anlattı. Diğer ilçeler ve büyükşehir başkan adayları ise PM tarafından belirlendikten sonra kamuoyu ile paylaşılacak.

