Bursa'da CHP'li milletvekili adaylarına esnaftan tepki

-Tepkiler

-Konuşmalar



( BURSA ) BURSA



- Bursa'da Cuma namazından sonra Ulucami'den başlayarak tarihi çarşı ve hanlar bölgesinde seçim ziyareti yapan CHP'li milletvekili adayları esnaftan ve vatandaşlardan hiç ummadıkları bir tepkiyle karşılaştılar. CHPli milletvekili adayları ellerinde broşürlerle cuma sonrası esnafı ziyaret etti. Çarşı esnafı ise, "PKK ile dirsek temasında olan bir siyasi partiyi çarşımızda kesinlikle istemiyoruz. Esnafın safı belli. Çarşıda CHP ve siyasi propagandasını istemiyoruz" dediler. Esnaflar, ayrıca Muharrem İnce'nin HDP adayı Selahattin Demirtaş'a özgürlük ve başkan yardımcılığı teklifine de tepki göstererek, "Cumhurbaşkanı adayınız Muharrem İnce'nin HDP adayı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmesi ve başkan yardımcılığı teklifinden dolayı tepkiliyiz. Muharrem İnce Türkiye'nin sorunlarını çözmekten ziyade, Selahattin Demirtaş'ı cezaevinden çıkarmanın yollarını arıyor" diye konuştular. Kısa polemik CHP'lilerin alkışlı karşılık vererek bölgeden uzaklaşmasıyla son buldu.

