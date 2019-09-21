Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa'da arazide yüzlerce ölü tavuk bulundu

Bursa'da arazide yüzlerce ölü tavuk bulundu

arazide bulunan tavuklardan detaylar

( BURSA ) BURSA

Yumurta Tahkikat Tavuk Çiftliği Zabıta Kuyular 


- Bursa'nın İznik ilçesinde, bir arazide toprağa gömülü halde yaklaşık 6 bin yumurta tavuğu ölüsü bulundu. Olay, Bayındır köyünde yaşayanların kötü kokudan rahatsız olmaları ile ortaya çıktı. Köy sakinleri kötü kokunun nereden geldiğini araştırmak için çevre arazileri kontrol etti. Vatandaşlar, bir arazide çok sayıda yumurta tavuğu ölüsü ile karşılaştı. Köylü durumu belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri, boş arazide toprağa gömülü halde ve kuyularda binlerce tavuk ölüsü buldu. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin de inceleme yaptığı bölgede 6 bine yakın tavuk ölüsünün olabileceği belirlendi. İlçe Tarım Müdürlüğü ölü tavuklardan numune aldı. Ardından belediye ekipleri açıkta kalan diğer tavuk ölülerini kireçleyerek gömdü. Bayındır köyünde üç tavuk çiftliğinin olduğu ikisinde et birininde de yumurta üretimi yapıldığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.
İlgili Foto Galeriler
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Arnavutköy’de Bir Evde Dehşet: 4 ÖlüArnavutköy’de Bir Evde Dehşet: 4 Ölü
İstanbulda Fuhuş Operasyonuİstanbulda Fuhuş Operasyonu
Sevgilisini 14 Yaşındaki Oğluna Öldürten Anneye MüebbetSevgilisini 14 Yaşındaki Oğluna Öldürten Anneye Müebbet
Hatayda 25 Noktada Orman Yangını Başladı!Hatayda 25 Noktada Orman Yangını Başladı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı