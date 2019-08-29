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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da alt geçitten sızan gaz ekipleri alarma geçirdi

Bursa'da alt geçitten sızan gaz ekipleri alarma geçirdi

olay yerinden görüntüler

( BURSA )- Geçenler hastanelik oldu, AFAD alarma geçti- Gazın amonyak olduğu tespit edildi BURSA

Hastane Gaz Sızıntısı Amonyak Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara karayolu üzerinde bulunan yaya alt geçidini kullanan vatandaşlar, boğaz yanması, nefes darlığı ve öksürme gibi şikayetler nedeniyle ihbarda bulundu. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edilirken, kimyasal gaz sızıntısı endişesiyle alt geçit, polisle tarafından şerit çekilerek kullanıma kapatıldı. Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan alt geçit, gelen koku nedeniyle kapatıldı. Alınan bilgilere göre Bursa-Ankara yolunda bulunan alt geçidi kullanan vatandaşlar gelen koku nedeniyle durumu polis ve sağlık görevlerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri alt geçidi güvenlik tedbiri nedeniyle şeritle kapattı. Gelen vatandaşlar alt geçidin kapalı olması nedeniyle farklı yollarda karşıya geçmeye çalıştılar. Olay yerine çağrılan itfaiye ekibi alt geçidi suyla yıkayarak havalandırdı. Öte yandan alt geçidi kullanan vatandaşlardan biri fenalaştı. Fenalaşan vatandaşa sağlık ekipleri ambulansın içinde müdahale edildi. Hastaneye gitmeyi ret eden bayan tedavisinin ardından evine gitti. Gazın amonyak olduğu tespit edildi Olay yerine Bursa AFAD ekipleri çağrılırken gelen AFAD ekibi, özel cihazlarla tarama yaptı. Gazın amonyak gazı olduğu tespit edildi. Ekipler, olay yerindeki çalışmalarını sürdürüyor.
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