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16 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da 1 buçuk metrelik yılan paniği

Bursa'da 1 buçuk metrelik yılan paniği

yılanın yakalanma görüntüleri

( BURSA ) BURSA

Akalan Efes İtfaiyeciler 


- Bursa’nın Mudanya ilçesinde Ömerbey Mahallesi’nde bir apartmanın yağmur oluğuna giren 1,5 metre boyundaki yılan mahalle sâkinlerine heyecanlı dakikalar yaşattı. Olay Abidin Özmen Sokak’ta meydana geldi. Yağmur oluğuna bozyörük cinsi yılan girdiğini gören mahalle sâkinleri hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiyeciler, apartman sâkinlerinden balkon giderlerine bolca su dökmelerini istedi. İtfaiye erleri 15 dakikalık zorlu bir çalışma sonrasında yılanı bulunduğu oluktan çıkartarak mahallelinin rahat bir nefes almasını sağladı. İtfaiye erleri yılanın zarar görmemesi için tabiata salınacağını söyledi.

(HK-MŞ)
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