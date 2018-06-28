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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bursa Barosu yönetimine '24 Haziran seçimleri' tepkisi - BURSA

Bursa Barosu yönetimine '24 Haziran seçimleri' tepkisi - BURSA

Bursa Barosu yönetimine "24 Haziran seçimleri" tepkisi - BURSA - WhatsApp grubundaki yazışmalardan görüntü - HUDER Bursa Şube Başkanı avukat Necdet Yılmaz'ın konuşması Bursa Barosu yönetimine "24 Haziran seçimleri" tepkisi - HUDER Bursa Şube Başkanı Necdet Yılmaz: - " Bursa Barosunun seçimlerde meslek örgütü olduğunu unutarak taraf olması, seçim gözlemciliği adı altında bir kısım siyasi partilerden yana tavır alması asla kabul edilemez" - "Kamuoyunda tarafsızlığınızı ve saygınlığınızı kaybettiniz, istifa edin"BURSA (AA) - Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Bursa Şube Başkanı avukat Necdet Yılmaz, Bursa Barosu yönetimini istifaya çağırarak, "Baro başkanı ve yönetimi, Bursa Barosunu CHP, İYİ Parti ve özellikle de HDP'nin arka bahçesi haline getirmiştir." dedi.
Yılmaz, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, geçen pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.Seçimlerin ülke genelinde demokratik olgunluk ve sükunet içinde geçmesinin kendilerini sevindirdiğini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:"24 Haziran seçimlerinde Bursa 'daki hukukçuları üzen bazı olaylar olmuştur. Mensubu bulunduğumuz Bursa Barosunun seçimlerde meslek örgütü olduğunu unutarak taraf olması, seçim gözlemciliği adı altında bir kısım siyasi partilerden yana tavır alması asla kabul edilemez. Baro Başkanı ve yönetimi, Bursa Barosunu CHP, İYİ Parti ve özellikle de HDP'nin arka bahçesi haline getirmiştir. Baro ve yönetimi, seçimlerde bir kısım Baro mensubu avukatlara gözlemci kartı yanında CHP, İYİ Parti ve HDP müşahit kartları dağıtmış, özellikle de her şeyden habersiz genç avukatlara HDP müşahit kartı verme konusunda ısrarcı olmuştur."Yılmaz, Baronun tarafsız olması ve siyasetten uzak durması gerektiğini aktararak, "Bir mesleki WhatsApp grubu olan 'Mazeretim Var'da açıkça Millet İttifakı'nın ve HDP'nin oylarına sahip çıkılması gerektiğine vurgu yapılmış, paylaşımda bulunulmuştur. Hatta Selahattin Demirtaş'ın kendi partililerine gönderdiği sandık güvenliğine ilişkin metin bu grupta paylaşmıştır." dedi.
Baro yönetimine "Kamuoyunda tarafsızlığınızı ve saygınlığınızı kaybettiniz, istifa edin." çağrısı yapan Yılmaz, "Siyaset yapmaktan vazgeçin, bir meslek örgütü olduğunuzu unutmayın. Sadece bir görüşün veya bir ideolojinin temsilcisi olmadığınızı, size oy versin vermesin tüm Baro üyesi avukatların meslek örgütü olduğunuzu unutmayın. Bizim verdiğimiz aidatlarla, bir kısım siyasi partilerin ve terör örgütünün uzantısı bir partinin değirmenine su taşımaktan vazgeçin." ifadelerini kullandı.

Siyasi Partiler Basın Toplantısı Siyasi Parti İran Seçimleri Terör Örgütü 

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