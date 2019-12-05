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05 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bursa-Ankara yolunda ışıklarda bekleyen araçlar birbirine girdi: 3 yaralı

Bursa-Ankara yolunda ışıklarda bekleyen araçlar birbirine girdi: 3 yaralı

Olay yeri

Genç Kız İlk Müdahale Hastane Tahkikat Sağlık Ekipleri 

-Kaz yapan araç
-Aracın içindeki yaralıdan detay
-Genel detaylar

( BURSA )- Yaralı genç kız göz yaşlarına hakim olmadı BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa yönüne giden Mehmet Demirtaş idaresindeki 42 RP 801 plakalı otomobil, ışıklara geldiği sırada yavaşladı. Bu sıra Demirtaş'ın kullandığı araca önce Hakkı Şen idaresindeki 42 RT 321 plakalı otomobil çarptı. Şen'e ise arkasında gelen Nevzat Özbek idaresindeki 16 S 6158 servis minibüsü çarptı. 3 aracın karıştığı kazada maddi hasar meydana gelirken. Hakkı Şen'in kullandığı otomobilde arka koltukta bulunan yolculardan Gülçin Er ile Cemile Er ve minibüste bulunan Beyza Şen yaralandı. 3 yaralı da kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Araç içerisinde çıkarılan Gülçin Er, kazanın şokuyla göz yaşlarına hakim olamadı. Ağlayan genç kızı babası ve yakınları teselli etti. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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