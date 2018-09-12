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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Burhaniye ücretsiz internete kavuştu

Burhaniye ücretsiz internete kavuştu

Kafaoğlu'nun karşılanması

Ücretsiz İnternet 

-Esnaf ziyareti
-Başkan Uysal konuşması
-Onur Bedir konuşması
-Başkan Kafaoğlu'nun konuşması
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-(edremit ftp)'de

( BALIKESİR )- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesirliler'in her türlü hizmetin en kalitelisini hak ettiğini ifade etti.
BALIKESİR

- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Burhaniye'de ücretsiz internet sistemi(Wİ-Fİ) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun da katıldığı törenle halka hizmet vermeye başladı.
Cumhuriyet Meydanında kurulan ücretsiz internet sisteminin hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen törene Başkan Kafaoğlu'nun yanısıra Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, AK Parti İlçe Başkanı Onur Bedir, Belediye Başkan Yardımcıları Cemil Bahadır, Cemal Akkılınç ve Göngör Persil ile Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Açılış töreni sonrası esnaf ziyaretinde bulunan Başkan Kafaoğlu, vatandaşlarla da sohbet ederken 20 ilçe ve 944 mahalleye hizmet götürdüklerini söyledi.

Vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Zekai Kafaoğlu, “Balıkesir artık bütün şehir olmuştur. 20 ilçe ve 944 mahalleye hizmet götürüyoruz. İnsanların olduğu her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Burhaniye de yaşayan insanların mutluluğu içinde yatırımlar yapıyoruz. Bu gün Burhaniye’de ücretsiz Wİ-Fİ sistemini hizmete sokuyoruz. Aynı uygulamayı 20 ilçemizde de yapacağız. Şu ana kadar il merkezi dahil 25 noktaya Wİ-Fi hizmeti götürdük. Bu hizmet Burhaniyelilere hayırlı uğurlu olsun. Balıkesirliler'in her türlü hizmetin en kalitelisini hak ediyor. Durmak yok yola devam diyoruz” dedi.

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